Kara Yolları: Güncel Yol Durumu ve Trafik Kısıtlamaları

Kara Yollarında Son Durum ve Trafik Kısıtlamaları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, ülke genelinde yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde trafik düzenlemeleri uygulanıyor. Sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Aydın - Denizli

Aydın-Denizli yolunun 12-15. kilometreleri Babadağ farklı seviyeli kavşak bünyesinde yapılacak altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle, Denizli-Aydın istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sol şeritten sürdürülüyor. Aydın-Denizli istikametinde ise altgeçit çalışmalarının yapıldığı kesimde yol trafiğe kapatılarak araç geçişine servis yolundan tek gidiş şeklinde ve kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu

Gölyaka kavşağı-1. Bölge hududu İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldığından ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu / Akyazı - Hendek

TEM Otoyolu Hendek-Akyazı kavşakları 0-6. kilometreleri üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Çalışmanın bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu TEM Akyazı kavşağından Ankara istikametine çıkış kapatılacak.

Akyazı - Mağmat Boğazı

Akyazı-Mağmat Boğazı yolunun 4-19. kilometreleri yapılacak üst yapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle, çalışma süresince kısa sürelerle trafiğe kapatılmak suretiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Isparta - Beyşehir

Isparta-Beyşehir yolunun Kıreli-Beyşehir kesimi yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Samsun - Ünye - Fatsa

Samsun-Ünye-Fatsa yolunun 5-8. kilometreleri Yunus Emre Tüneli'nin sol tüpü Samsun istikameti trafiğe kapatılacağından ulaşım, Ünye Otogar sapağından sahil yolundan sağlanıyor.

Balya - Gönen Ayrımı / Susurluk - Balıkesir

Balya-Gönen ayrımı-Susurluk-Balıkesir yolunun 37-38. kilometreleri sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silifke - Mersin / Korkuteli - Tefenni

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometreleri Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları, ayrıca Korkuteli-Tefenni yolunun 0-30. kilometreleri sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Önemli: Tüm sürücüler bu güzergahlarda işaretlere uyup dikkatli seyretmeli, yetkililerin yönlendirmelerine riayet etmelidir.