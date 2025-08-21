DOLAR
Kara Yollarında Çalışma ve Trafik Düzenlemeleri

Karayolları yol durumu: TEM ve TAG otoyolunda kapanışlar, birçok kesimde üstyapı, onarım ve şev temizliği çalışmaları nedeniyle ulaşım kısıtlamaları ve yönlendirmeler var.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 08:11
Genel Uyarı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar nedeniyle bazı güzergâhlarda ulaşım kısıtlamaları ve yönlendirmeler uygulanıyor.

Kapalı ve yönlendirilen güzergâhlar

TEM Otoyolu (Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. kilometreler): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometreler): Başpınar Viyadüğü'ndeki derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İnönü-Kütahya ayrımı-Eskişehir yolu (14-19. kilometreler): Üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Denizli yolu (30-35. kilometreler), Konya-Ereğli yolu (2-14. kilometreler) ve Kayseri-Pınarbaşı yolu (23-24. kilometreler): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımlar söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu (43-49. kilometreler, Çaydeğirmeni belde geçişi): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolu (42-49. kilometreler): Yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Şanlıurfa-Viranşehir yolu (15-16. kilometreler): Osmanbey Kampüsü Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolu (40-64. kilometreler): Şev temizlik çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Sürücülere, işaret ve yönlendirmelere uymaları, hızlarını azaltmaları ve alternatif güzergâh veya yönlendirmelere dikkat etmeleri hatırlatılıyor.

