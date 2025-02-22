Kara Yollarında Çalışmalar Sürüyor: Sürücüler Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara tabi olan kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hayati önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların, tedarik süresince aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayan D-100 ve D-750 devlet yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyecek. Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometreleri Aydın-İzmir istikametindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kapatıldığından trafik akışı diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nda İskenderun Batı-Gözeneler kavşaklarında yapılacak çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolu bir şeritten, Kırıkkale-Ankara istikametinde ise servis yolu iki şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde, Sızma Mahallesi mevkisinde, Konya çevre yolu köprülü kavşak yapımı ve İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresinde, Başar Tüneli mevkisinde, derz yenileme çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 18-22. kilometrelerinde yol çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 6-10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle yolun her iki yönünde de banket kısmı daraltılarak trafik akışına kontrollü olarak izin veriliyor.