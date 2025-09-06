Kara Yollarında Çalışmalar: TEM ve TAG'da Trafik Düzenlemeleri

Kara Yollarında Güncel Durum

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kapalı ve yönlendirilen güzergâhlar

TEM Otoyolu (Kandıra-İzmit Doğu kavşakları, 0-7. km): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönü otoyol trafiğe kapatılıyor; ulaşım İzmit Doğu kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe kavşakları, 3-5. km — Başpınar Viyadüğü): Derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Uşak-Kula yolu (58-59. km): Köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolu (24-28. km): Yapım çalışmaları kapsamında ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Ayaş-Ankara yolu (1-5. km — Ayaş şehir geçişi): Yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Ayaş istikameti trafiğe kapatıldı; bu bölgede ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolu (14-34. km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolu (39-41. km — Akçaabat şehir geçişi): Yaya yürüyüş yolu yapım çalışması nedeniyle Trabzon-Akçaabat yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Sivas-Kangal yolu (43-49. km): Yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor; sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Kurucaşile-Cide yolu (0-18. km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle bölgedeki sürücülerin uyarılara riayet etmesi gerekiyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu (17-21. km): Üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Genel Uyarı

Tüm sürücülere çağrı: Çalışma yapılan kesimlerde azami dikkat gösterin, hızınızı azaltın ve trafik işaretlerine uyun. Güvenli ulaşım için belirtilen yönlendirmelere riayet edilmesi önemlidir.