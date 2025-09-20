Kara Yollarında Çalışmalar ve Trafik Düzenlemeleri

Karayolları bültenine göre otoyollarda süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimler kısmen veya tamamen trafiğe kapatıldı; sürücüler işaretlere uymalı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 08:34
Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları — Sürücülere uyarı

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülen kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyması gerekiyor.

TEM Otoyolu

TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometreleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler Gebze Kavşağı'ndan D-100 Yolu'na yönlendiriliyor. Yoldan TEM Otoyolu'nun Gebze gişelerine girişlere de izin verilmiyor.

Ayrıca Muallimköy Kavşağı'nda, Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu istikametlerinden gelip TEM Otoyolu'nun Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler İstanbul yönüne devam edip TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'ndan D-100 Yolu'na çıkabiliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu (Bolu Dağı)

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti 7-9. kilometrelerindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü (V1)'nde derz değişimi yapılacağından bu kesimde sağdan iki şerit araç trafiğine kapatılarak ulaşım aynı istikametten ve diğer şeritten devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 11-15. kilometreleri'nde üst yapı onarım çalışması dolayısıyla Ankara yönünde 1 numaralı şerit kapatılarak ulaşım 2 ve 3 numaralı şeritten sürdürülüyor.

Ordu-Fatsa Yolu

Ordu-Fatsa yolunun 17-21. kilometreleri'nde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize Yolu

Trabzon-Rize yolunun 22-24. kilometreleri'nde Falkoz ve Yanbolu köprülerinin bölünmüş yolun her iki yönündeki yapılarında yapılacak derz onarım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı Yolu

Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometreleri'nde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İznik Çevre Yolu

İznik çevre yolunun sağ platformunun 1-7. kilometreleri, imalat çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım İznik eski çevre yolu üzerinden devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometreleri'nde çeşitli çalışmalar sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Erzincan-Erzurum Yolu

Erzincan-Erzurum yolunun 6-8. kilometreleri'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Erzurum-Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

