DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.880,94 -0,55%

Kara Yollarında Durum: Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları

Karayollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli kesimlerde kontrollü ulaşım ve sürücülere uyarılar yer alıyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 08:48
Kara Yollarında Durum: Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması

TAG Otoyolu (Adana Doğu-Misis kavşakları)

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerindeki üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları)

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerindeki derz bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım, sırasıyla İzmir ve İstanbul yönlerinden çift yönlü sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu (Eminlik kavşağı)

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-16. kilometrelerinde Eminlik kavşağı Adana yönündeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, 3 numaralı şeritten sağlanıyor.

Aydın-İzmir İl Sınırı (Kuşadası-Söke yolu)

Aydın-İzmir il sınırı Kuşadası-Söke yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor; Söke istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Çan Yolu

Çanakkale-Çan yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alanya-Gazipaşa (5. Bölge Hududu Yolu)

Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun 3-5. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük İli Sınırı (Yenice-Karabük yolu)

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Karabük istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Uşak Yolu

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 29. kilometresinde Kütahya ayrımı ve 33. kilometresinde Antalya ayrımı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor.

Sivas-Ulaş Yolu

Sivas-Ulaş yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Köse-Salyazı Yolu

Köse-Salyazı yolunun 0-9. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışması dolayısıyla yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak trafik akışı tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
2
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
3
Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü
4
Fransa'dan Mali'de Gözaltına Alınan Büyükelçilik Çalışanına Tepki
5
Pakistan, dağcı ölümlerine rağmen tırmanışları kısıtlamayacak
6
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
7
İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar