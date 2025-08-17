Kara Yollarında Durum: Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması

TAG Otoyolu (Adana Doğu-Misis kavşakları)

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerindeki üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları)

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerindeki derz bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım, sırasıyla İzmir ve İstanbul yönlerinden çift yönlü sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu (Eminlik kavşağı)

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-16. kilometrelerinde Eminlik kavşağı Adana yönündeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, 3 numaralı şeritten sağlanıyor.

Aydın-İzmir İl Sınırı (Kuşadası-Söke yolu)

Aydın-İzmir il sınırı Kuşadası-Söke yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor; Söke istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Çan Yolu

Çanakkale-Çan yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alanya-Gazipaşa (5. Bölge Hududu Yolu)

Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun 3-5. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük İli Sınırı (Yenice-Karabük yolu)

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Karabük istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Uşak Yolu

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 29. kilometresinde Kütahya ayrımı ve 33. kilometresinde Antalya ayrımı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor.

Sivas-Ulaş Yolu

Sivas-Ulaş yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Köse-Salyazı Yolu

Köse-Salyazı yolunun 0-9. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışması dolayısıyla yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak trafik akışı tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.