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Kara Yollarında Eş Zamanlı Çalışmalar ve Trafik Bilgileri

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklikler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:01
Kara Yollarında Eş Zamanlı Çalışmalar ve Trafik Bilgileri

Kara Yollarındaki Güncel Durum

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretçilerine uyması büyük önem taşıyor.

İzmir Çevre Otoyolu Ulaşım Bilgisi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nda 0-2. kilometrelerinde Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametinde köprü genleşme derzleri üzerinde çalışmalar sebebiyle ulaşım Konak-Balçova yönünden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'ndaki Çalışmalar

TAG Otoyolu'nda Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında 5-6. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Durum

Ankara Çevre Otoyolu’nda Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki kavşak çalışmaları nedeniyle trafik akışı, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü bir biçimde sağlanıyor.

Afyonkarahisar-İzmir Yolunda Kapanma

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 39. kilometresinde bulunan Özdilek Kavşağı'ndaki Karahisar Üst Geçit Köprüsü ile ilgili genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle bu istikamet trafiğe kapatılmış olup, sürücüler yan yola yönlendirilmektedir.

Sakarya-Bilecik Yolu ve Diğer Çalışmalar

Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam etmektedir. Ayrıca, Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanmakta olup, bu yolda da kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

Kızılkaya-Burdur-Antalya Yolu ve Aydın-Denizli Yolu

Kızılkaya-Burdur-Antalya yolu 4-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları, Sivas-Zara yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sırasında sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uyması gerekiyor. Ayrıca, Aydın-Denizli yolunun 20-21. kilometrelerinde Kumkısık Kavşak Köprüsü bölgesindeki çalışmalar nedeniyle Aydın-Denizli istikameti trafiğe kapatılmıştır.

Tirebolu'daki Tünel Çalışmaları

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 68-69. kilometrelerinde bulunan Tirebolu-1 ve 2 tünellerindeki elektrik ve elektronik sistemlerle ilgili bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu tüneller saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından yapılacaktır.

Özetle, bu yollar üzerinde meydana gelen çalışmalar nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve belirlenen yönlendirmelere uymaları önem arz etmektedir.

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