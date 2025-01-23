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Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Uyarıları ve Çalışmalar

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkat etmesi gereken önemli trafik uyarıları ve yolların durumu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 08:44
Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Uyarıları ve Çalışmalar

Kara Yollarında Trafik Durumu

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları bekleniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yol durumu bültenine göre, çeşitli noktaları etkileyen çalışmalar devam ediyor.

Önemli Çalışmalar ve Trafik Uyarıları

Hasdal-Kemerburgaz yolunun Hasdal Metro Durağı mevkisinde yaya üst geçidi çalışması nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılacak. Ulaşım kontrollü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nda Kaynaşlı-Abant kavşakları arasındaki 3-7. kilometrelerde ise, 00.00-17.00 saatlerinde çalışmalardan dolayı önce sol ve orta şeritler, ardından sağ ve orta şeritler kapatılacak. Ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki 0-1. kilometrelerde, gişelerdeki Hızlı Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle trafik akışı 2 ve 3 numaralı çıkış gişeleri ile 7 numaralı giriş gişesinden devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolu köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerinde TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bazı şeritler kapatılarak bant aktarımı yapılıyor.

Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde Liman Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım, Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Antalya yolunun 28-34. kilometrelerinde Demirkapı Tünelleri Antalya istikametindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde sel tahribatlarının bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ordu çevre yolunun 0-9. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ordu-Fatsa yolundan devam etmekte.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sürücülerin, bu çalışmalara bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve belirtilen saatlerde yolları kullanırken gerekli önlemleri almaları önemle tavsiye edilmektedir.

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