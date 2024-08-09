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Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Kara yollarında bakım ve onarım nedeniyle hız sınırlarına uyulması ve alternatif güzergahların kullanılması önemlidir.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:36
Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Kara Yollarındaki Çalışmalar ve Sürücülerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Kara yollarında sürdürülmekte olan yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşımaktadır.

Anadolu Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul yönünde tünel portalı uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yürütmektedir. Bu durum nedeniyle sürücüler Abant Kavşağı’ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı’ndan tekrar otoyola giriş yapmaları gerekecektir.

Gebze Ücret Toplama İstasyonu Çalışmaları

Anadolu Otoyolu üzerindeki Gebze Ücret Toplama İstasyonu, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülme çalışmaları nedeniyle, Gebze gişelerinden otoyola girişler kapatılmıştır. Sürücüler D-100 güzergahına yönlendirilirken, otoyoldan çıkışlar servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Trafik Düzenlemeleri

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Belevi viyadüğündeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak yapılmaktadır.

TAG Otoyolu'ndaki Uygulamalar

TAG Otoyolu Osmaniye Batı-Toprakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam etmektedir. Ayrıca, Toprakkale Gişesi giriş-çıkış kolları da kapatılmıştır.

Antalya ve Bursa'daki Çalışmalar

Antalya il sınırı-Akseki-İbradı ayrım yolunda 30-31. kilometrelerde patlatmalı kazı yapıldığı için 10.00-17.00 saatleri arasında trafik aralıklı olarak kapatılmakta ve ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır. Öte yandan, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde ise asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım Bursa-İnegöl yönünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Çalışmalar

Ilgaz-Çankırı-Şabanözü yolunun 23. kilometresinde asfaltlama, Kangal-Divriği yolunun 0-22. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir. Ayrıca, Borçka-Murgul-Damar yolunun 2-8. kilometrelerinde T1, T4 ve T5 tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım saat 19.00’a kadar tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecektir. Erzurum-Tekman yolunun 41-42. kilometrelerinde ise heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

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