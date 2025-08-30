DOLAR
Kara Yollarında Güncel Durum: Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarında süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde şerit daraltması ve kontrollü ulaşım uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 08:14
Kara Yollarında Güncel Durum

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Çalışma ve Ulaşım Detayları

TEM Otoyolu (Edirne Batı-Gümüşova kavşakları): Yama ve onarım çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanacak.

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe kavşakları, 3-5. kilometreler / Başpınar Viyadüğü): Çalışmalar sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Polatlı-Ankara yolu (44-45. kilometreler): Köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Marmaris Ayrımı-Ortaca yolu (48-49. kilometreler / Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı): Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Ereğli yolu (2-14. kilometreler): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolu (7-11. kilometreler): Üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Bilecik-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolu (46-50. kilometreler): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolu (23-24. kilometreler): Yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolu (28-31. kilometreler): Yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Bingöl yolu (5-10. kilometreler): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

