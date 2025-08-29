Kara Yollarında Yapım-Bakım Uyarısı: Sürücülere Trafik İşareti Dikkati

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları — Sürücülere Uyarı

Yol Durumu ve Genel Talimat

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Çalışma ve Trafik Düzenlemeleri

TEM Otoyolu (Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. km): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor; sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Silifke-Mersin (49-50. km): Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akçakoca-Düzce (26-28. km): Üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ödemiş-Kiraz (8-13. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Kiraz-Ödemiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri (55-58. km): Yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Çan (31-33. km): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş (30-37. km), Sivas-Ulaş-Kangal (59-65. km) ve Cide-Doğanyurt-İnebolu (88-99. km): Bu kesimlerdeki yapım ve asfalt sathi kaplama işleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Erzurum (0-37. km): Bölgedeki 20 tünelde elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım, saat 17.30'a kadar tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Not: Sürücülerin belirtilen düzenlemelere uyması, hızını azaltması ve işaretlemelere dikkat etmesi kazalar ile trafik aksaklıklarını önleyecektir.