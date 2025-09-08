Kara Yollarında Yapım, Bakım ve Trafik Düzenlemeleri — Güncel Yol Durumu

Kara yollarında yapım, bakım ve trafik düzenlemeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, ülke genelinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik akışı düzenleniyor. Sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyması gerekiyor.

TEM Otoyolu (Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. kilometre)

Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

İzmir-Çandarlı Otoyolu (Sasalı-Mavişehir kavşakları)

Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Polatlı-Ankara (44-45. kilometre)

Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin (49-50. kilometre)

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Kırıkkale (69-72. kilometre)

Yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Artvin-Erzurum (0-37. kilometre)

Güzergâhtaki 20 tünelde elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Çalışmalar sırasında 08.00-17.30 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Balıkesir (34-37. kilometre)

Yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Susurluk istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Acıpayam-Çavdır-Söğüt (8-23. kilometre) ve Zara-İmranlı-Kızıldağ (35-41. kilometre)

Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Kale (60-61. kilometre)

Üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Not: Tüm sürücüler belirtilen güzergâhlarda işaret ve görevlilerin yönlendirmelerine uymalı, hızını azaltmalı ve dikkatli seyretmelidir.