Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları: Trafikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Trafik Durumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması büyük önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.

Önemli Yol Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, aşağıdaki bölgelerdeki çalışmalar nedeniyle trafik akışında değişiklikler yaşanacak:

TEM Otoyolu : Kınalı-Gümüşova kavşaklarında 22.00-06.00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak.

: Kınalı-Gümüşova kavşaklarında 22.00-06.00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Aydın-Denizli Otoyolu : 14-15. kilometrelerinde bu akşam 13.00-15.00 saatleri arasında kontrollü patlatma işlemi uygulanacak ve ulaşım kontrollü sağlanacak.

: 14-15. kilometrelerinde bu akşam 13.00-15.00 saatleri arasında kontrollü patlatma işlemi uygulanacak ve ulaşım kontrollü sağlanacak. Toprakkale-İskenderun Otoyolu : İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları arasında Hatay istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

: İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları arasında Hatay istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu : 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan yönünde ulaşım servis yolundan sağlanacak.

: 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan yönünde ulaşım servis yolundan sağlanacak. Balıkesir-Kepsut Yolu : 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde banket kısmı daraltılacak, trafik akışı kontrollü devam edecek.

: 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde banket kısmı daraltılacak, trafik akışı kontrollü devam edecek. Osmancık-İskilip Yolu : 30-31. kilometrelerinde oturma nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

: 30-31. kilometrelerinde oturma nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Adıyaman-Kahta Yolu : 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak yapılacak.

: 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak yapılacak. Beşikdüzü-Trabzon Yolu : 45. kilometredeki Akyazı Tüneli’nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde saat 17.00’ye kadar bakım çalışması yapılacak ve tünel trafiğe kapatılacak.

: 45. kilometredeki Akyazı Tüneli’nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde saat 17.00’ye kadar bakım çalışması yapılacak ve tünel trafiğe kapatılacak. Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu : 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından çift yönlü olarak sürdürülüyor.

: 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından çift yönlü olarak sürdürülüyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ Yolu: 21-23. kilometrelerinde toprak işleri ve sanat yapıları sebebiyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden devam ediyor.

Sürücülerimizin seyahatleri esnasında bu bilgilere dikkat etmeleri, güvenli bir ulaşım için son derece önemli.