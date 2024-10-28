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Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarında bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklikler yaşanıyor. Sürücülerin dikkatli olması önem arz ediyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 08:40
Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları

Kara Yollarında Durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım süreçleri devam ediyor. Çalışmaların gerçekleştiği bölgelerde sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları bekleniyor.

Güncel Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol durumu bülteninde yer alan bilgilere göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bu sebeple, her gün 21.00-07.00 saatleri arasında otoyolun İstanbul yönü kesimlere ayrılarak trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer istikamet üzerinden sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda da önemli bir durum mevcut. Selçuk-Germencik kavşaklarının 1-2. kilometrelerinde yer alan Belevi Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak devam ediyor.

TAG Otoyolu'nda ise Baklalı-Yılankale kavşakları arasında 6-9. kilometrelerde üstyapı onarımları yapılmakta. Bu noktada Adana yönü trafiğe kapatılarak, Osmaniye yönünden iki yönlü ve kontrollü bir trafik düzenlemesi sürdürülüyor.

Diğer Çalışmalar

Gümüşova-Düzce yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı onarımları nedeniyle Düzce-İstanbul istikametindeki trafik durdurulmuş durumda. İki yönlü geçiş İstanbul-Düzce yönünden sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunda 42-44. kilometreler arasında kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları yapılmakta ve bu bölümde ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez inşaatı dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten devam etmekte. Ayrıca, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Dursunbey-Harmancık yönünde iki yönlü geçişe izin veriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde de yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Son olarak, Trabzon-Maçka yolu'nda 3-25. kilometreler arasında fiber optik kablo döşeme işlemleri nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde Trabzon-Maçka yönünde ulaşım tek şeritte kontrollü olarak sağlanmaktadır.

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