Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları: Kapalı Kesimler ve Trafik Düzenlemeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, çeşitli güzergahlarda süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yavaş gitmek ve trafik işaret ve işaretçilerine uymak gerekiyor.

Çalışma ve Düzenlemeler

TEM Otoyolu (Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. kilometre): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometre, Başpınar Viyadüğü): Derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ortaklar-Aydın yolu (22-24. kilometre): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolu (59-65. kilometre): Yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Mudurnu-Bolu yolu (27-36. kilometre): Yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolu (4-8. kilometre): Yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolu (14-34. kilometre) ve Kurucaşile-Cide yolu (0-18. kilometre): Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl-Solhan yolu (23-29. kilometre): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolu (33-36. kilometre): Üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Gümüşhane yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Sürücülerden, çalışma bölgelerinde hızlarını azaltmaları ve yönlendirmelere eksiksiz uymaları isteniyor.