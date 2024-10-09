Kara Yollarındaki Durum ve Güncel Çalışmalar

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uyulması beklenmektedir.

Ulaşımda Kontroller ve Kısıtlamalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, belirli güzergahlar üzerinde kontrollü geçişler uygulanmaktadır. Öne çıkan çalışmalar:

Elazığ-Malatya yolu: 15-17. kilometrelerdeki onarım nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

15-17. kilometrelerdeki onarım nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır. TAG Otoyolu: Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönü kapatılmış, ulaşım Adana yönünden iki yönlü olarak sürdürülecektir.

Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönü kapatılmış, ulaşım Adana yönünden iki yönlü olarak sürdürülecektir. Ankara-Gölbaşı-Bala yolunda: 4-6. kilometreler arası uzatılan yenileme çalışmaları nedeniyle tek şeritli geçiş uygulanmaktadır.

4-6. kilometreler arası uzatılan yenileme çalışmaları nedeniyle tek şeritli geçiş uygulanmaktadır. Trabzon-Rize yolunda: 9. kilometredeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle saat 21.00-06.00 arasında alternatif yollara yönlendirmeler olacaktır.

9. kilometredeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle saat 21.00-06.00 arasında alternatif yollara yönlendirmeler olacaktır. İzmir-Çeşme Otoyolu: İzmir istikametinde 0-1. kilometrelerdeki gişe bölgesi Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.

İzmir istikametinde 0-1. kilometrelerdeki gişe bölgesi Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Çanakkale-Ayvacık-Edremit yolunda: Assos ve Troya tünellerinde bakım çalışmaları nedeniyle 11 Ekim'e kadar alternatif yollar kullanılacaktır.

Assos ve Troya tünellerinde bakım çalışmaları nedeniyle 11 Ekim'e kadar alternatif yollar kullanılacaktır. Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu: 7-11. kilometrelerde üstyapı onarımları dolayısıyla Şanlıurfa yönü trafiğe kapatılmıştır.

7-11. kilometrelerde üstyapı onarımları dolayısıyla Şanlıurfa yönü trafiğe kapatılmıştır. Kars-Ardahan yolunda: 5-7. kilometreler arası bakım çalışmaları nedeniyle kontrollü geçişler olacaktır.

5-7. kilometreler arası bakım çalışmaları nedeniyle kontrollü geçişler olacaktır. Antalya-Isparta yolunda: 24-25. kilometredeki Kazak-1 ve Kazak-2 tünellerinde aydınlatma bakım çalışmaları devam edecektir.

24-25. kilometredeki Kazak-1 ve Kazak-2 tünellerinde aydınlatma bakım çalışmaları devam edecektir. Babaeski-Lüleburgaz kavşağında: 83 ve 87. kilometreler arası üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanmaktadır.

83 ve 87. kilometreler arası üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanmaktadır. Kayseri-Malatya yolunda: 45-46. kilometredeki menfez çalışmaları nedeniyle Kayseri yönünde tek şeritli geçiş sağlanmaktadır.

Sürücülerin bu çalışmalara dikkat etmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerektiği hatırlatılmaktadır.