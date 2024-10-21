Kara Yollarındaki Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yolunda Trafik Durumu

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları talep edilmektedir.

Çalışmaların Detayları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bülteninde, çeşitli otoyol ve yollar üzerinde yapılan çalışmalar şu şekilde belirtilmiştir:

TEM Otoyolu: Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılmakta, çalışmalar 7/24 sürdürülmektedir.

Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılmakta, çalışmalar 7/24 sürdürülmektedir. İzmir-Çeşme Otoyolu: İzmir istikameti 0-1. kilometrelerinde (Güzelbahçe Gişeleri) Serbest Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bant aktarımı ile iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İzmir istikameti 0-1. kilometrelerinde (Güzelbahçe Gişeleri) Serbest Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bant aktarımı ile iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Anadolu Otoyolu: Bolu Doğu-Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak çift yönlü sürdürülmektedir.

Bolu Doğu-Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak çift yönlü sürdürülmektedir. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 10-17. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir ve İstanbul yönünde bant aktarması yapılarak ulaşım sağlanmaktadır.

Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 10-17. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir ve İstanbul yönünde bant aktarması yapılarak ulaşım sağlanmaktadır. Kayseri-Malatya Güzergahı: 45-46. kilometrelerden menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde tek şeritten geçiş yapılmaktadır.

45-46. kilometrelerden menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde tek şeritten geçiş yapılmaktadır. Samsun-Çarşamba-Terme Yolu: 22-23. kilometrelerde üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

22-23. kilometrelerde üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Beşikdüzü-Trabzon Yolu: Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışması dolayısıyla, ulaşım 08:00-17:00 saatleri arasında tek şeritten kontrollü yapılacaktır.

Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışması dolayısıyla, ulaşım 08:00-17:00 saatleri arasında tek şeritten kontrollü yapılacaktır. Diyarbakır-Elazığ Yolu: 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun belirli bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun belirli bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir. Afyonkarahisar-Şuhut Yolu: 11-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yapılmaktadır. Diğer yandan, Çerkeş-Kurşunlu-Saçak-Orta-Şabanözü yolunun 25-44. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir.

Bu noktada sürücülerin belirtilen kesimlerde dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük bir önem taşımaktadır.