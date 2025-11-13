Karaadilli’de Ev Yangını: İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Karaadilli'de Ev Yangını Korkuttu

İtfaiyenin hızlı müdahalesi yangını kontrol altına aldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde meydana gelen ev yangını, bölge sakinleri tarafından fark edilmesiyle birlikte kısa sürede itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Armutlu mevkiinde bulunan bir evde çıkan yangına, Karaadilli ve Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çabası sayesinde alevler çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Müdahale sonucunda yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, bu durum belde halkı arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Olayla ilgili yetkililer, vatandaşlara benzer durumlarda ivedilikle yetkililere haber verilmesi ve güvenli bir mesafede beklenmesi çağrısında bulundu.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI KARAADİLLİ BELDESİNDE YAŞANAN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.