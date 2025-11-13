Karaadilli’de Ev Yangını: İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli'de çıkan ev yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; maddi hasar oluştu, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:24
Karaadilli’de Ev Yangını: İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Karaadilli'de Ev Yangını Korkuttu

İtfaiyenin hızlı müdahalesi yangını kontrol altına aldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde meydana gelen ev yangını, bölge sakinleri tarafından fark edilmesiyle birlikte kısa sürede itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Armutlu mevkiinde bulunan bir evde çıkan yangına, Karaadilli ve Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çabası sayesinde alevler çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Müdahale sonucunda yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, bu durum belde halkı arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Olayla ilgili yetkililer, vatandaşlara benzer durumlarda ivedilikle yetkililere haber verilmesi ve güvenli bir mesafede beklenmesi çağrısında bulundu.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI KARAADİLLİ BELDESİNDE YAŞANAN EV YANGINI İTFAİYE...

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI KARAADİLLİ BELDESİNDE YAŞANAN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI KARAADİLLİ BELDESİNDE YAŞANAN EV YANGINI İTFAİYE...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de