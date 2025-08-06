Karaağalar Koğuşu Restorasyonu Tamamlandı ve Ziyarete Açıldı

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Karaağalar Koğuşu’nun 4. Mehmed döneminde, büyük bir harem yangınında ortadan kalkmış olan eski harem koğuşlarının yerine inşa edildiğini açıkladı. Restorasyonu tamamlanan bu özgün yapı, şimdi tarihseverlerin ziyaretine açıldı.

Restorasyon Süreci ve Önemli Detaylar

Topkapı Sarayı'ndaki Karaağalar Koğuşu, Harem-i Hümayun'da padişahın ve ailesinin güvenliğinden sorumlu “karaağalar”ın yaşam alanıydı. Üç katlı bir yapıya sahip olan bu mekan, çinili ve kalem işi süslemeleri, Edirnekari dolapları ile dikkat çekiyor. Bu yapı, hem mimari hem de sosyokültürel yönden büyük bir öneme sahip.

Dr. Yasin Yıldız, koğuşun özgün özelliklerine vurgu yaparak, “Karaağalar Koğuşu, 1665 yılında inşa edildi ve büyük bir restorasyon sürecinden geçti. Bu alan, Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nin klasik dönemine ait en önemli mekanlardan biridir,” dedi.

Karaağalar'ın Tarihi Rolü

Karaağaların, özellikle Afrika’nın kuzeyinden Osmanlı Sarayı’na getirildiğini belirten Yıldız, “Bu kişiler, Osmanlı Devleti protokolünde sadrazamdan sonra gelen önemli bir konuma sahipti. Kendileri, devletin yönetiminde etkin bir rol oynamaktaydılar,” dedi.

Restorasyonun Zorlukları ve Hedefler

Restorasyon sürecinin oldukça hassas yürütüldüğünü ifade eden Yıldız, “Topkapı Sarayı’nda yürütülen çalışmalar devam edecek. Harem’in tamamını yönettikten sonra, diğer bölümler de ziyarete açılacak,” şeklinde konuştu.

Ziyaretçilere Tarihi Bir Deneyim

Karaağalar Koğuşu, sadece bir mimari yapı değil, aynı zamanda Osmanlı dönemine ait yaşam kültürünü tecrübe etme fırsatı sunuyor. Balmumu heykeller ve koleksiyonlardan seçilen döneme özgü eşyalarla, ziyaretçiler tarihi bir serüvene davet ediliyor. Bu mekan, Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısı ve sınıflar arası ilişkileri hakkında da önemli bilgiler sunacak.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'ndaki "Karaağalar Koğuşu", restorasyonu tamamlanarak tarihinde ilk kez ziyarete açıldı.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'ndaki "Karaağalar Koğuşu", restorasyonu tamamlanarak tarihinde ilk kez ziyarete açıldı.