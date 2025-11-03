Karabük Eflani'de Ana Sınıfı Öğrencilerinden Lösemiye Farkındalık: Balonlarla Mesaj

Karabük Eflani'de ana sınıfı öğrencileri, lösemi farkındalığı için Şehit Barış Efe Parkı'nda 35 balon bıraktı; etkinliğe kaymakam, ilçe yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 14:06
Karabük Eflani'de Ana Sınıfı Öğrencilerinden Lösemiye Farkındalık: Balonlarla Mesaj

Karabük Eflani'de ana sınıfı öğrencilerinden lösemiye farkındalık etkinliği

Karabük'ün Eflani ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, lösemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne balon bıraktı. Etkinlik, duygusal anlara sahne olurken bölge halkında farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Etkinlik ve katılımcılar

Etkinlik, Şehit Barış Efe Parkında düzenlendi. Organizasyonda Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu ve Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi ana sınıfı öğrencileri yer aldı. Programa Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, Eflani Orman İşletme Müdürü Bilal Eyüboğlu, Karabük Otistik Çocuklar Derneği Başkanı Bekir Karaman ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, lösemiye dikkati çeken yazıların bulunduğu dövizler taşıdı ve ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Yetkililer ve öğretmenlerin açıklamaları

Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Etkinliğe iki sınıfımız katıldı. 35 çocuğumuz mektuplarıyla, iyi dilekleriyle göklere balonlarını uçurdular. Bizler de çocuklarımıza destek olmak ve bu farkındalık eğitimine ses getirmek için burada bulunduk." dedi.

Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu ana sınıfı öğretmeni Nadide Düşünmez ise 2-8 Kasım'ın "Lösemili Çocuklar Haftası" olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Kanseri yenmiş çocuğun annesi olarak bugün bu etkinlikte olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Amacımız farkındalığı yüksek, merhameti ve vicdanı yüksek çocuklar yetiştirmek. Onlara destek olabilmek için buradayız. Biz kanseri yendik çok şükür. Umarım herkese umut oluruz. Bugün de bir farkındalık oluşturmak istedik. Lenf kanserini yendi. Çok şükür şimdi her şey yolunda."

Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi ana sınıfı öğretmeni Ebru Çiçekçi de etkinliği düzenleme amaçlarını şöyle açıkladı: "Sonuçta lösemi değil iyilik bulaşıcıdır. Herkes için farkındalık olması için yaptık. Herkesin desteğini aldık."

Etkinlik, toplumda lösemiye yönelik duyarlılığı artırmayı ve hasta çocuklara moral desteği sağlamayı amaçladı.

