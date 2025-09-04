DOLAR
Karabük Eflani'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

Karabük Eflani'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yangın söndürüldü, cenazeler Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:58
Kaza ve müdahale

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eflani-Kastamonu Daday kara yolu, Kababayır mevkisinde gerçekleşti. Kazaya karışan araçlar, M.O. yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 19 DU 827 plakalı otomobil olarak kayıtlara geçti.

Yangın ve kurtarma çalışmaları

Çarpışmanın ardından her iki otomobilde de yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, diğer otomobilin sürücüsü Y.Y. (44) ile aynı araçta bulunan Z.Y. (64) ve Z.Y.'nin (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar ve ulaşım

Kazada yaralananlar arasında sürücü M.O. (43), N.O. (39), Ö.F.O. (10), Y.O. (15) ile diğer otomobilde bulunan H.Y. (18) bulunuyor. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı; araçların ve cenazelerin kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden sağlandı.

Cenazeler

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

