Karabük Eflani'de Kaza: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 6 Yaralı

Kaza Detayları

Karabük’ün Eflani ilçesinde, Karabük-Eflani kara yolunun Afşar köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olayda, Emre Bozkurt (43) idaresindeki 74 BG 958 plakalı hafif ticari araç, Karabük istikametinden Eflani yönüne seyir hâlindeyken, Afşar köyü yol ayrımında kontrolsüz dönüş yapan ve sürücüsü Kadir Gözlemeci (43) olan 78 SP 528 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte 78 SP 528 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Emine (51), İlknur (18), Sude Nur (16) ve Binnur Gözlemeci (14) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2’Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI.