Karabük Eflani'de Kaza: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 6 Yaralı

Karabük-Eflani kara yolunda kontrolsüz dönüş yapan araçla çarpışan hafif ticari araç şarampole uçtu; 2’si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:48
Kaza Detayları

Karabük’ün Eflani ilçesinde, Karabük-Eflani kara yolunun Afşar köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olayda, Emre Bozkurt (43) idaresindeki 74 BG 958 plakalı hafif ticari araç, Karabük istikametinden Eflani yönüne seyir hâlindeyken, Afşar köyü yol ayrımında kontrolsüz dönüş yapan ve sürücüsü Kadir Gözlemeci (43) olan 78 SP 528 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte 78 SP 528 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Emine (51), İlknur (18), Sude Nur (16) ve Binnur Gözlemeci (14) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

