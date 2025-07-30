Karabük Öğrencilerinden Orman Kahramanlarına Teşekkür Mektubu

Karabük'teki Öğrencilerden Yangınlarla Mücadele Eden Kahramanlara Mektup

Karabük Gençlik Merkezi öğrencileri, orman yangınlarına karşı özveriyle mücadele eden görevli ve gönüllülere içtenlikle teşekkür mektubu yazdı. Bu anlamlı jest, gençlerin öncülüğünde gerçekleştirilen bir dayanışma hareketini temsil ediyor.

Birlik ve Dayanışmanın Gücü

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yaşanan orman yangınlarının Türkiye'nin dört bir yanından gelen cesur ekiplerin özverisi sayesinde kontrol altına alındığı vurgulandı. Bu süreçte, Karabük Gençlik Merkezi öğrencilerinin yazdığı mektupların, yangına müdahale eden ve günlerce uykusuz kalan personele ulaştırıldığı kaydedildi.

Öğrencilerden Anlamlı Sözler

Gençlerden biri yazdığı mektupta, "Siz, yalnızca alevleri söndürmediniz. Umudumuzu, doğamızı, nefesimizi de korudunuz. Her damla teriniz, toprağa düşen bir damla can gibi. Sizi asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Bu mektuplar, Karabük'ün gençlerinin, doğa ve yaşamı koruma konusundaki duyarlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Karabük Gençlik Merkezi öğrencileri, orman yangınlarına çeşitli illerden gelerek alevleri söndürme çalışmalarına katılan görevli ve gönüllülere, teşekkür mektubu yazdı.

Karabük Gençlik Merkezi öğrencileri, orman yangınlarına çeşitli illerden gelerek alevleri söndürme çalışmalarına katılan görevli ve gönüllülere, teşekkür mektubu yazdı.