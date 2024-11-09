Karabük Ormanları Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor

Karabük'ün Doğal Güzellikleri Sonbaharda Parlıyor

Türkiye'nin yüzölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip olan Karabük, sonbahar mevsiminde muhteşem bir renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihi ile doğal güzellikleri ile ünlü Safranbolu, bu dönemlerde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline geliyor.

Sarıçiçek Ormanları ve Renk Tonları

Karabük'teki Sarıçiçek Ormanları, Uludağ köknarı, karaçam, meşe ve doğu kayını gibi çeşitli ağaç türleriyle bezeli. Sonbaharın etkisiyle ormanlar, yeşilin tonlarından sarı ve kahverengiye kadar geniş bir palet sunuyor.

Ağaç Tüneliyle Doğa ile Bütünleşin

Safranbolu'yu Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik kısmındaki "ağaç tüneli", fotoğraf tutkunları için muhteşem manzaralar sunmakta. Bu yol, ayrıca Safranbolu'daki kültür turizmi ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında önemli bir köprü işlevi görüyor.

Sonbahar Manzarası Drön ile Görüntülendi

Bölgenin serin ve büyüleyici sonbahar manzarası, dron ile çekilen görüntülerle ölümsüzleştirildi. Doğanın bu eşsiz renklerini görmek isteyenler için Karabük ormanları, kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir yer.

Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlar sonbaharda renk cümbüşü yaşatıyor.

Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlar sonbaharda renk cümbüşü yaşatıyor.