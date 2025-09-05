Karabük Safranbolu'da ev yangını ormana sıçradı

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için kara müdahalelerini sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteri de destek veriyor. Yetkililer, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

