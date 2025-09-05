DOLAR
Karabük Safranbolu'da Ev Yangını Ormana Sıçradı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Tayyip köyünde evde çıkan yangın ormana sıçradı. Orman işletme, itfaiye ve helikopter destekli söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:17
Karabük Safranbolu'da Ev Yangını Ormana Sıçradı

Karabük Safranbolu'da ev yangını ormana sıçradı

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için kara müdahalelerini sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteri de destek veriyor. Yetkililer, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları...

