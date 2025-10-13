Karabük Safranbolu'da Safran Çiçek Açtı: Üretim, Rakamlar ve Turizm

Karabük Safranbolu'da ekilen safran çiçek açtı; 14 köyde 45 çiftçi, 105 dekarda üretim; hedef 55 kg; kilogramı geçen yıl 450 bin lira.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 13:15
Karabük Safranbolu'da Safran Çiçek Açtı: Üretim, Rakamlar ve Turizm

Karabük'te Safran Çiçek Açtı

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak anılan safran, bölgedeki tarlarda çiçek açtı.

Üretim ve Özellikler

Her yıl Ağustos'ta ekimi başlayan ve Ekim-Kasım'ta mor renginde, hoş kokulu çiçekler veren safran, 15-30 santimetre boyunda bitkilerden oluşuyor. İlçede 14 köyde, 45 çiftçi tarafından yaklaşık 105 dekar alanda üretim yapılıyor.

Tekstil, gıda, kozmetik ve ilaç başta olmak üzere pek çok sektörde kullanılan safrandan bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi hedefleniyor. Sadece 80 bin çiçekten yarım kilogram ürün alınabiliyor; safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor. Geçen yıl kilogramı 450 bin lira'dan satıldı.

Çiftçiden Haberler

Yukarıçiftlik Köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaklaşık 25 dekar alanda üretim yaptığını söyledi. Yılmaz, havaların serinlediğini belirterek, "Güzel yağmur yağdı. Safran çiçeklenmeye başladı. 15 Kasım'a kadar çiçeklenme devam eder. Her gün çiçek toplarız." dedi.

Turizm Etkisi

Yılmaz, tarlasının turizme açık olduğunu ve misafirlerin tarlada safran çiçeği toplayabildiğini anlatarak, köylerinin Safranbolu'nun en fazla safran üretilen köyü olduğunu ifade etti. Safran tarlalarının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Yılmaz, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin tarlaları ziyaret ettiğini kaydetti.

