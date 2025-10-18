Karabük'te 9. Safran Festivali Safranbolu'da Etkinliklerle Sürüyor

UNESCO mirası Safranbolu'da devam eden 9. Safran Festivali; konuşmalar, konser, sergi ve safranlı yemek yarışmasıyla sürüyor. Hasat etkinliği yarın yapılacak.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde düzenlenen 9. Safran Festivali, ikinci gün programlarıyla ziyaretçilerine renkli anlar yaşattı.

Kaymakam Baskın: Safran kent için kültür, tarih ve estetik ifade ediyor

Festivalin ikinci gününde Gayza köyündeki Safranova sahasında konuşan Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, safranın yalnızca bir bitki olmadığını, aynı zamanda kent ve bölge için bir kültür, tarih ve estetik ifadesi olduğunu vurguladı.

Baskın, üretim zorluklarına dikkat çekerek, '1 kilogram safran elde edebilmek için 150 bin çiçeğe ihtiyaç duyuluyor. Bu kadar özel ve müstesna bir bitkiden bahsediyoruz' dedi. Ayrıca Safranbolu ölçeğinde üretimin 1990'ların sonlarında neredeyse tükendiğini, kamu kurum ve kuruluşlarının çabalarıyla projelendirilip yeniden üretime kazandırıldığını belirtti. Şu anda 110 dekarlık alanda 49 çiftçimiz tarafından 14 köyümüzde üretimin devam ettiğini paylaştı.

BAKKA'dan SOGEP kapsamındaki destekler

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ise Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çetinkaya, programların istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal girişimciliğin desteklenmesi, sosyal içerme ve kurumsal sosyal sorumluluğun geliştirilmesi öncelikleriyle tasarlandığını belirtti.

Çetinkaya, Karabük'te 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Bakanlık koordinasyonunda toplam 8 proje tamamlandığını, bu projelere 2025 fiyatlarıyla yaklaşık 78 milyon lira destek sağlandığını ve bunun sonucunda 106 milyon liralık yatırım gerçekleştiğini ifade etti.

Konser, sergi ve safranlı yemek yarışması

Konuşmaların ardından müzik dinletisi veren Serdar Yayla ve Kemal Oğur katılımcılardan büyük ilgi gördü. Festival kapsamında fotoğraf sergisi, kitap imza günü ve safranlı lokum kazanının kaynatılması etkinlikleri de düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen Safranlı Yemek Yarışması'nda katılımcılar safran kullanarak hazırladıkları yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri jüri ve protokol üyelerince takdim edildi.

Kapanış ve hasat etkinliği

Festival programı, yarın gerçekleştirilecek safran hasadı etkinliği ile sona erecek.

