Karabük'te Alkollü Sürücü Trafik Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trajik trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Alkollü sürücü olduğu öğrenilen F.Ç. (30) tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, F.Ç., kontrolündeki 78 BN 242 plakalı otomobil ile gece saatlerinde Karabük-Safranbolu kara yolu üzerindeki Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde, Mehmet Nur Aygün (54) yönetimindeki 74 ABM 801 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, Aygün ve yanındaki Fas uyruklu D.E. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Aygün kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan F.Ç., polis tarafından yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde, 2,38 promil alkollü olduğu tespit edildi. F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlikteki duruşmanın ardından tutuklandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.