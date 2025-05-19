Karabük'te Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Karabük'te motosikletle alkollü ve ehliyetsiz sürücünün karıştığı talihsiz bir kazada toplamda 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeşil Mahalle Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 06 FV 9439 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.İ. idaresindeki 78 ABJ 554 plakalı minibüse çarptı.

Kazanın ardından minibüsteki yolcu Ö.K. ile otomobildeki I.A. yaralandı. Yaralıların durumu hemen bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan polis kontrolünde, sürücü A.Y.'nin ehliyetsiz olduğu ve 1,92 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan, kazanın anı, çevredeki bir otomobilin iç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, makas atarak ilerleyen aracın, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptığı anlar net bir şekilde görüldü.

Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü sürücünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü sürücünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.