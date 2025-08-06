Karabük'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Yazıkavak köyü Keçeler Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Yangın, çevredeki ağaçlara sıçradı.

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye Eskipazar, Karabük ve Safranbolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yangına müdahale için ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri de bölgede yer aldı.

Yerli halkın da destek verdiği müdahale ile yangın, mahalledeki evlerin etrafına sıçramadan başarıyla söndürüldü. Yangında, 1 adet samanlık, bazı ağaçlar ve yaklaşık 200 dönümlük alan zarar gördü.

