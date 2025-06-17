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Karabük'te ATV Kazası: Çocuk Yaralandı

Karabük'te meydana gelen ATV kazasında 7 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 00:32
Karabük'te ATV Kazası: Çocuk Yaralandı

Karabük'te ATV Kazası: Çocuk Yaralandı

Karabük'te, kontrolden çıkan bir ATV'nin kazasına karışan 7 yaşındaki C.Ü. yaralandı. Olay, T.Ü. idaresindeki 67 ABL 251 plakalı ATV'nin 75. Yıl Mahallesi 107. Sokak’ta kontrolden çıkarak savrulması sonucu gerçekleşti.

Şoför ve yolcu olan C.Ü., ATV'nin yere düşmesiyle birlikte savrulup yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Yaralanan C.Ü., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Yaralanmanın ardından, sürücü T.Ü.’nün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi. Olay esnasında yaşananlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer, olayın nedenine dair detayları araştırıyor.

Karabük'te kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düşen ATV'de yolcu olarak...

Karabük'te kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düşen ATV'de yolcu olarak bulunan çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düşen ATV'de yolcu olarak...

Karabük'te kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düşen ATV'de yolcu olarak bulunan çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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