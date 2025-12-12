Karabük'te bıçaklı kavga: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 17 Eylül gecesi Hürriyet Mahallesi pazar yerinde meydana geldi. Yaklaşık 3 ay önce yaşanan kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Taraflar arasında, İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. bulunuyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Ayvataş hayatını kaybetti, Bahattin K. yaralandı.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde kavganın büyüme anları yer alıyor. Görüntülerde, Emre E.'nin önce Oğuzhan Ş.'yi yaraladığı, ardından İbrahim Ayvataş'a yönelerek defalarca bıçak darbeleri savurduğu ve yere düşen Ayvataş'a tekme attığı anlar görülüyor.

Soruşturma ve gözaltılar

Olay sonrası gözaltına alınan Emre E. ve Oğuzhan Ş., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın nedeni hakkında resmi makamlar tarafından henüz açıklama yapılmadı; soruşturma sürüyor.

