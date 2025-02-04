Karabük'te Çiğdemler Erken Çiçek Açtı: Bahar Müjdecisi Doğayı Renklendiriyor

Karabük'te Çiğdemler Erken Çiçek Açtı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler, bu yıl erken çiçek açarak doğayı renklendirmeye başladı. Ana vatanı Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan çiğdemler, Türkiye'de genellikle dağ eteklerinde yetişiyor.

Eflani'nin Göller Köyü'nde Doğa Canlanıyor

Eflani'nin Göller köyünde 1100 rakımlı dağların yamaçlarında bulunan çiğdemler, sarı renkleriyle doğanın yeşilinde ahenk oluşturuyor. Bu güzel çiçekler, özellikle bahar mevsiminin gelişini simgelemesiyle dikkat çekiyor.

Bölgeye giden ziyaretçiler, bu eşsiz manzarayı fotoğraflayarak bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Çiğdemlerin açması, hem doğaseverler hem de fotoğraf tutkunları için keyifli bir deneyim sunuyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı.