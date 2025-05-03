Karabük'te Çocuklar Filistin ve Doğu Türkistan İçin Yürüdü

Karabük'te Anlamlı Yürüyüş

Karabük'te gerçekleştirilen anlamlı yürüyüşte, çocuklar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Doğu Türkistan'a destek vermek amacıyla bir araya geldi. Yürüyüş, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karabük Şubesi'nin öncülüğünde Yenişehir Camisi'nden başladı.

Türk ve Filistin Bayraklarıyla Yürüdüler

Etkinlikte çocuklar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak, İsrail aleyhine sloganlar attı. Kemal Güneş Caddesi'nde sona eren yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Emir Bayır'dan Duygusal Açıklama

İHH Karabük Şubesi çocuk ekibinden Emir Bayır, basın açıklamasında, "Dünyanın pek çok yerinde çocukların korku içinde yaşadığını" vurgulayarak, "Her sabah kuş sesleriyle değil, bomba sesleriyle uyanan çocuklar var. Okula gitmek için değil, hayatta kalmak için savaşan çocuklar" şeklinde duygusal bir ifade kullandı.

Özgürlük Dansı ve Dualar

Konuşmanın ardından çocuklar, "Elimi Tut Kudüs" adlı şiiri seslendirdi. Filistin yanlısı protestoların simgesi haline gelen "Leve Palestina (Yaşasın Filistin)" şarkısı eşliğinde özgürlük dansı yaptı. Program, yapılan dualarla sona erdi.

Karabük'te çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Karabük'te çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.