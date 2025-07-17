Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Dolandırıcılık Şüphelisi Karabük'te Tutuklandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, dolandırıcılıktan elde ettiği parayı yurt dışına göndermeye çalışan İ.S. isimli şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da Eylem Planı

Eflani'deki dolandırıcılık olayına karışan zanlının Kastamonu'ya geldiği bilgisinin alınması üzerine, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmalarının ardından, dolandırıcılıktan elde edilen paraları yurt dışına göndermeye çalışan İ.S. yakalandı.

Ele Geçirilen Paralar

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplamda 160 bin 320 lira ve bir miktar altın ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Adli Süreç Başladı

Jandarmada işlemleri tamamlanan İ.S., Safranbolu Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlik sorgusunda tutuklanan şüpheli, dolandırıcılık suçu ile ilgili yasal süreç içerisinde yer alacak.

Karabük'ün Eflani ilçesinde dolandırıcılıktan elde ettiği parayı yurt dışına göndermeye çalışan şüpheli tutuklandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde dolandırıcılıktan elde ettiği parayı yurt dışına göndermeye çalışan şüpheli tutuklandı.