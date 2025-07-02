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Karabük'te Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken 4 Araca Çarptı, Tutuklandı

Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 4 araca çarptıktan sonra tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 20:55
Karabük'te Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken 4 Araca Çarptı, Tutuklandı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, 4 araca çarptıktan sonra tutuklandı.

Dün, Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, polisin "dur" ihtarını dikkate almayan sürücünün kullandığı 37 EU 910 plakalı otomobil, durumundan şüphelenilerek durdurulmaya çalışıldı. Ancak, sürücü, ikaza uymamakla birlikte 2'si polis araçları olmak üzere toplamda 4 araca çarparak kaçtı.

Kovalamaca sonucunda, kaçan otomobil Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde park halinde bulundu. Sürücü S.S. ve yanındaki yolcular, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, Karabük Adliyesitutuklandı.

Ehliyetsiz sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 77 bin 976 lira idari para cezası verildi. Araç da trafikten men edildi. Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme", "mala zarar verme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltına alındı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

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