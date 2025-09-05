Karabük'te evden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Güncelleme
Yangının kontrol altına alındığı bilgisi ve detay eklendi.
Olayın Detayları
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evin yakınındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda alevler kontrol altına alındı.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 helikopter ve 36 personelle müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada, yangının örtü yangını şeklinde olduğu ve 11 dekar orman alanının yangından etkilendiği ifade edildi.
