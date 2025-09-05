DOLAR
Karabük'te evden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Safranbolu Tayyip köyünde bir evde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı; 11 dekar orman etkilendi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:56
Karabük'te evden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Karabük'te evden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme

Yangının kontrol altına alındığı bilgisi ve detay eklendi.

Olayın Detayları

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evin yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda alevler kontrol altına alındı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 helikopter ve 36 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangının örtü yangını şeklinde olduğu ve 11 dekar orman alanının yangından etkilendiği ifade edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evde çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları...

