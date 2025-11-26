Karabük'te Gökyüzünü Aydınlatan Cisim Araç Kamerasına Yansıdı

Kent merkezinde akşam saatlerinde görüldü

Karabük'te akşam saatlerinde gökyüzünü bir anda aydınlatan ve meteor olduğu iddia edilen cisim, bir aracın kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde ortaya çıkan parlak ışık kısa süre sonra kayboldu. İddiaya göre atmosfere giren cisim hızla yere doğru süzüldü ve ardından gözden kayboldu; bu anlar aracın kamerasına yansıdı.

Görüntüyü kaydeden İbrahim Bilgin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, 'Arkadaşımla eve dönerken bir ışık gördük. Alevli bir ışığın düştüğünü görünce ne olabilir diye merak ettik. Araçta kamera vardı. Yolun kenarına çekip, kaydı açıp baktığımızda düşen cismin meteor olduğunu fark ettik. Zaten saniyeler içerisinde gözden kayboldu' dedi.

