Karabük'te Kamyon Çarpması: 18 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Karabük'te meydana gelen üzücü olayda, 30 yaşındaki B.Ö. yönetimindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Sawita Faizi'ye çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri hemen sevk edildi. Ancak, ambulansa alınan genç kız, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Karabük'te kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Karabük'te kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.