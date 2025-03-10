Karabük'te Kıbrıs Gazisi Kazım Sezer Son Yolculuğuna Uğurlandı

79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Sezer, askeri törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:26
Karabük'te Kıbrıs Gazisi Kazım Sezer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karabük'te 79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Sezer, son yolculuğuna uğurlandı. Sezer, kemik iliği kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün yaşamını yitirdi.

Sezer için düzenlenen cenaze töreni, askeri bir merasimle gerçekleştirildi. Türk bayrağına sarılı naaşı, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camisi'ne getirildi. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından, Sezer'in cenazesi 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Sezer'in ailesi ve yakınları ile birlikte Vali Mustafa Yavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, askeri yetkililer, diğer gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabük'te 79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Sezer'in cenazesi, 5000 Evler Cumhuriyet...

Karabük'te 79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Sezer'in cenazesi, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Karabük'te 79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Sezer'in cenazesi, 5000 Evler Cumhuriyet...

Karabük'te 79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Sezer'in cenazesi, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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