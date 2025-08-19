Karabük'te kuyumcu soygun girişimi: Boncuk atan tabancayla maskeli şüpheli gözaltında
Karabük'te, Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Mustafa D'ye ait kuyumcuya giren maskeli ve şapkalı bir kişi, iş yeri çalışanlarına silah doğrultarak soygun girişiminde bulundu.
Olayın ayrıntıları
İş yerindeki çalışanlardan M.G. (48)'nin, altınların elindeki poşete doldurulmasını istediği belirtildi. Çalışanların müdahalesi sonucu şüpheli etkisiz hale getirildi ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yapılan kontrolde şüphelinin kullandığı silahın boncuk atan tabanca olduğu tespit edildi.
Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Karabük'te boncuk atan tabancayla kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.