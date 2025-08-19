DOLAR
Karabük'te kuyumcu soygun girişimi: Boncuk atan tabancayla maskeli şüpheli gözaltında

Karabük'te Kartaltepe'deki Mustafa D'ye ait kuyumcuda maskeli şüpheli M.G. (48), boncuk atan tabancayla soygun girişiminde bulundu; çalışanlar etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 17:49
Karabük'te, Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Mustafa D'ye ait kuyumcuya giren maskeli ve şapkalı bir kişi, iş yeri çalışanlarına silah doğrultarak soygun girişiminde bulundu.

Olayın ayrıntıları

İş yerindeki çalışanlardan M.G. (48)'nin, altınların elindeki poşete doldurulmasını istediği belirtildi. Çalışanların müdahalesi sonucu şüpheli etkisiz hale getirildi ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde şüphelinin kullandığı silahın boncuk atan tabanca olduğu tespit edildi.

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

