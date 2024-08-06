Karabük'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karabük'teki Talihsiz Kaza

Karabük'te meydana gelen motorsiklet kazasında, devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Sefa Durmuş hayatını kaybetti. Olay, Karabük-Ankara kara yolu üzerindeki Cildikısık Tüneli'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

35 yaşındaki Durmuş, 34 GOG 407 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybederek yolun sağındaki bordür taşına çarptı ve hemen ardından yola savruldu. Bu esnada, arkasından gelen diğer araçlar Durmuş’a çarptı.

Kaza ihbarı üzerine, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık personeli, Durmuş’un kaza anında hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze Töreni

Yakınları tarafından hastaneden alınan Sefa Durmuş’un cenazesi, Safranbolu Merkezi Camisi'ne getirildi. İkindi vakti kılınan namaza ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından, aile mezarlığında defnedildi.

Plazma Bağışı Faaliyeti

Sefa Durmuş, 2020 yılında koronavirüse yakalanmış ve hastalığı atlattıktan sonra plazma bağışçısı olmuştur. Yoğun bakımda tedavi gören hastalara yardımcı olmak amacıyla herkesi plazma bağışı yapmaya davet etmişti.