Karabük'te 'Orman Denizi' Sonbaharın Renkleriyle Havadan Görüntülendi

Karabük'te yüzde 70'i ormanlık Safranbolu ve çevresinde sonbaharın sarı, kahverengi ve yeşil tonları havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 10:34
Karabük'te 'Orman Denizi' Sonbaharın Renkleriyle Havadan Görüntülendi

Karabük'te 'Orman Denizi' Sonbaharın Renkleriyle Havadan Görüntülendi

Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlar, sonbaharın tonlarıyla görsel bir şölen sunuyor.

Havadan görsel şölen

Kentin geniş ormanlık alanlarını kaplayan sarı, kahverengi ve yeşilin tonları, dronla yapılan çekimlerle havadan görüntülendi. Oluşan panoramalar doğa ve fotoğraf tutkunlarına etkileyici kareler sunuyor.

Safranbolu ve turizme etkisi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, tarihi dokusu ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kentin yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan ormanlık alanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Safranbolu'yu Bartın'a bağlayan kara yolu, fotoğraf tutkunlarına bu manzarayı ölümsüzleştirme imkanı sunuyor.

Sonbahar renkleri arasından geçilen yol, Safranbolu'daki kültür turizmi ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü işlevi de üstleniyor.

Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlara hakim olan güz...

Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlara hakim olan güz mevsiminin tonları görsel şölen oluşturuyor.

Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlara hakim olan güz...

İLGİLİ HABERLER

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da
2
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
3
Yapay Zeka 1000 Kat Fazla Veri Üretecek: Depolamada Arz Krizi Uyarısı
4
İstanbul'da Lise Öğrencilerinden Yapay Zeka ve Teknoloji Çalıştayı
5
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
6
Kars Sarıkamış'ta Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar