Karabük'te 'Orman Denizi' Sonbaharın Renkleriyle Havadan Görüntülendi

Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlar, sonbaharın tonlarıyla görsel bir şölen sunuyor.

Havadan görsel şölen

Kentin geniş ormanlık alanlarını kaplayan sarı, kahverengi ve yeşilin tonları, dronla yapılan çekimlerle havadan görüntülendi. Oluşan panoramalar doğa ve fotoğraf tutkunlarına etkileyici kareler sunuyor.

Safranbolu ve turizme etkisi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, tarihi dokusu ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kentin yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan ormanlık alanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Safranbolu'yu Bartın'a bağlayan kara yolu, fotoğraf tutkunlarına bu manzarayı ölümsüzleştirme imkanı sunuyor.

Sonbahar renkleri arasından geçilen yol, Safranbolu'daki kültür turizmi ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü işlevi de üstleniyor.

