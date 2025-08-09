DOLAR
Karabük'te Orman Yangını: Havadaki Kayıplar Dronla Görüntülendi

Karabük'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi, yangın 31 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 15:12
Karabük'te, 5 Ağustos'ta başlayan ve 7 Ağustos'ta yeniden alevlenen orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 31 saat süren yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının ardından zarar gören ormanlık alan, dronla havadan görüntülendi.

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisinde meydana gelen olayda, yangına 168 araç, 10 helikopter, 1 uçak ve 631 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale sonrası yangın, dün kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 90 hektarlık ormanlık alan etkilendi. Zarar gören bölgenin havadan görüntülenmesi, olayın boyutlarını ortaya koydu.

Karabük'te, havadan ve karadan yaklaşık 31 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi.

Karabük'te, havadan ve karadan yaklaşık 31 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi.

