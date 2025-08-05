Karabük'te Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Karabük'te Orman Yangını Çıktı

Karabük'te çıkan orman yangını, yangın söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi.

Müdahale Çalışmaları Başladı

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait arazözler sevk edildi. Yüksek ve eğimli arazide etkili olan alevlerle mücadele sürmektedir. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yangının söndürülmesi için gereken tüm imkanlar seferber edilmiş durumdadır. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.