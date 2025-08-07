Karabük'te Orman Yangını Yeniden Başladı: Ekipler Seferber Oldu

Karabük'te Orman Yangını Yeniden Patlak Verdi

Karabük'te özellikle Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda yeniden başlayan yangın, felakete yol açıyor. Daha önce, 5 Ağustos tarihinde kontrol altına alınan yangın, bu kez yeniden alevlendi.

Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait arazözler bölgeye gönderildi. Yüksek ve eğimli arazilerde etkili olan alevlere karşı müdahale sürmekte.

Valilikten Yangına İlişkin Açıklama

Karabük Valiliği, yangının tekrar başladığına dair yaptığı açıklamada, saat 14.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında duman görülmesi üzerine anında harekete geçildiğini bildirdi. Yangına, 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edildiği belirtildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi. Karabük ilinde gerçekleşen bu olay, halk arasında büyük bir endişeye yol açarken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının yayılmasının önüne geçilmek isteniyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.