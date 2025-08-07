DOLAR
40,66 -0,11%
EURO
47,38 -0,19%
ALTIN
4.447,07 -0,23%
BITCOIN
4.769.960,79 -0,12%

Karabük'te Orman Yangını Yeniden Başladı: Ekipler Seferber Oldu

Karabük'te ormanlık alanda tekrar çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri seferber oldu. Müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 21:56
Karabük'te Orman Yangını Yeniden Başladı: Ekipler Seferber Oldu

Karabük'te Orman Yangını Yeniden Patlak Verdi

Karabük'te özellikle Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda yeniden başlayan yangın, felakete yol açıyor. Daha önce, 5 Ağustos tarihinde kontrol altına alınan yangın, bu kez yeniden alevlendi.

Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait arazözler bölgeye gönderildi. Yüksek ve eğimli arazilerde etkili olan alevlere karşı müdahale sürmekte.

Valilikten Yangına İlişkin Açıklama

Karabük Valiliği, yangının tekrar başladığına dair yaptığı açıklamada, saat 14.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında duman görülmesi üzerine anında harekete geçildiğini bildirdi. Yangına, 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edildiği belirtildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi. Karabük ilinde gerçekleşen bu olay, halk arasında büyük bir endişeye yol açarken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının yayılmasının önüne geçilmek isteniyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan...

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan...

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi