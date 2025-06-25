Karabük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Karabük'te Orman Yangınına Müdahale

Karabük'te, Cumayanı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangının başladığı andan itibaren ekibin hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirtti. Yavuz, "15 araç ve 56 personelle müdahale edildi. Alevler kısmen kontrol altına alındı," ifadelerini kullandı.

Yangın bölgesine, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözlerin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Vali Yavuz, helikopterin yangın mahallinde ikinci sortiyi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yavuz, yangının kontrol altına alınması için Çalışmaların sürdüğünü, yaklaşık 1 hektarlık alanın soğutma ve söndürme çalışmalarına tabi tutulduğunu belirtti. Yangının çıkış nedeni ve etkilediği alanlar hakkında bilgi elde etmenin ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılacağını vurguladı.

Karabük'te çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Karabük'te çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.