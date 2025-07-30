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Karabük'te Orman Yangınında 39 Ev Agır Hasar Gördü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangını, Kamış köyündeki 39 evi etkileyerek büyük hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 11:42
Karabük'te Orman Yangınında 39 Ev Agır Hasar Gördü

Karabük'te Yangınların Yaraları Sarılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen orman yangını, **Kalış köyü** ve çevresindeki mahallelerde ciddi hasarlara neden oldu. Yangın, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 14.42'de, Safranbolu Çavuşlar köyü mezarlık mevkiindeki ormanlık alanda başladı ve kısa sürede Ovacık ile Merkez ilçelerindeki birçok köyü de etkisi altına aldı.

Yangının Etkileri ve Hasar Tespit Çalışmaları

Alevlerin sıçradığı Kamış köyü'nde, 39 ev ile birlikte samanlık ve ahırlar da ağır hasar gördü ya da kullanılamaz hale geldi. Yangınla mücadele ekiplerinin 6 gün süren yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgelerde söndürme ve soğutma işlemleri sürüyor.

AFAD'ın Destekleri

Yangından etkilenen ailelere yönelik olarak, AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye getirilen konteynerler, ihtiyaçlar doğrultusunda temin edilmeye devam ediyor. Ayrıca, köyde elektrik ve altyapı hizmetlerinin sağlanabilmesi için de çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Yangın Kurbanlarının Yaşadığı Zorluklar

Köy sakinlerinden İbrahim Özdem, yangının evini yok ettiğini ifade ederek, “Biz de yanabilirdik. Çok şükür canımızı kurtardık. Devletimiz sağ olsun yardım etti. Anında yetişti. Daha doğrusu Türkiye'ye yetişti. Türkiye'nin her yerinden itfaiyeler geldi. Yangın çok büyüktü. Buna şükür. Daha kötü olabilirdi,” diyerek yaşadığı süreci anlattı.

Özdem, AFAD'ın kendilerine konteyner sağladığını belirterek, “Yarın da yanan evimiz yıkılacak. Valilik yenisini yapılacak. Anahtar teslimi yapacak. Evim 2 katlı idi. Can kaybı yok çok şükür. Konteyner çok güzel,” dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen merkeze bağlı Kamış köyü ve...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen merkeze bağlı Kamış köyü ve mahallelerindeki 39 ev ile samanlık ve ahırlar ağır hasar gördü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen merkeze bağlı Kamış köyü ve...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen merkeze bağlı Kamış köyü ve mahallelerindeki 39 ev ile samanlık ve ahırlar ağır hasar gördü.

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