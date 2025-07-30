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Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı, Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'teki orman yangınları kontrol altına alındı. Ekipler bölgedeki soğutma ve söndürme işlemlerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 10:35
Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı, Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Karabük Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınları bölgelerinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınların Sebepleri ve Müdahale Süreci

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 23 Temmuz Çarşamba günü Safranbolu Çavuşlar köyü ile Ovacık Kışla köyü'nde başlayan ve 28 Temmuz Pazartesi günü merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyü'nde çıkan orman yangınlarının, tüm kurumların koordineli çalışmaları ve sahadaki ekiplerin özverili mücadelesiyle kontrol altına alındığı belirtildi.

Müdahale Ekipleri ve Araç Sayısı

Yangınlara, orman işletme müdürlükleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, Devlet Su İşleri, Karayolları, jandarma, kolluk birimleri, Kardemir, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve çevre illerden gelen destek ekipleri tarafından 21 helikopter, 2 uçak, 575 araç ve 1.894 personelle müdahale edilmiştir.

Kahyalar Köyündeki Yangın

Merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyü'nde çıkan yangına ise yine aynı kurumların ve kuruluşların katılımıyla 4 helikopter, 188 araç ve 508 personelle müdahale edilmiş ve yangın gece saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınmıştır.

Güvenlik Önlemleri ve Teşekkür

Yangın bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmekte. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla, ilgili köy ve mahallelerde güvenlik gerekçesiyle tahliyeler gerçekleştirilmiş, vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olarak sağlandığı ifade edilmiştir. Yangınların söndürülmesinde emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, gönüllülere ve destek veren vatandaşlara teşekkür ediliyor.

Karabük Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınları...

Karabük Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınları bölgelerinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Karabük Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınları...

Karabük Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınları bölgelerinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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