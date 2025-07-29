Karabük'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Karabük'teki Yangın Mücadelesi

Karabük merkezde dün başlayan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ediyor. Yeşil vatanın korunması için yürütülen çalışmalar kesintisiz sürüyor.

Kahyalardaki Yangına Hızlı Müdahale

Kahyalar köyü'ndeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Karabük Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri büyük bir azim ve kararlılıkla müdahale ediyor.

Orman işçisi Kadir Kanca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarının geçen cuma günü itibarıyla başladığını ifade etti. İlk olarak Davutlar köyü’ne görevlendirildiklerini belirten Kanca, "Oradan Üçbaş köyü'ne geçtik. Yangın büyüdüğünde Cumayanı köyü'ne indik. Yaklaşık 6-7 gündür buradayız,” dedi.

Kanca, yangın anında ekipçe Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'nün misafirhanesine giderek duş alma imkanı bulduklarını aktarırken, “Duyarlı vatandaşların hesabımızı ödemesi bizleri çok mutlu etti. Onlara teşekkür ediyoruz. Son ateş sönene kadar buradayız,” ifadelerini kullandı.

Diğer Ekip Üyelerinin Durumu

Orman işçisi Emirhan Yavaşcı da, Cildikısık'ta çıkan yangınla ilgili olarak, "23 Temmuz Çarşamba günü sabah 06.00'da orada çalışmalara başladık. Şükürler olsun ki kısa sürede söndürdük. Orada soğutma yaparken Ovacık ilçesinde yeni bir yangın çıktı. Hemen oraya geçerek mücadelemizi sürdürdük,” dedi.

Diğer bir orman işçisi Erdal İncebacak ise Eskişehir'deki orman yangınında şehit olanları anarak, "22 Temmuz Salı gününden beri yangınlarla mücadele ediyoruz. Yeşil vatan bizim. Biz bunu koruyacağız, sonsuza kadar. Devletimiz ve milletimizden Allah razı olsun. Hiçbir şeyimizi eksik bırakmadılar,” şeklinde konuştu.

Karabük merkezde dün başlayan yangına karadan müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanın korunması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale eden Karabük Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, büyük kararlılık ve azim gösteriyor.

Karabük merkezde dün başlayan yangına karadan müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanın korunması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale eden Karabük Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, büyük kararlılık ve azim gösteriyor.